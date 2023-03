A Francoforte una caccia al tifoso del Napoli, 36 tedeschi arrestati. Perciò il divieto (Di venerdì 10 marzo 2023) Francoforte attacca la decisione del governo italiano di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht, sostiene che l’Italia non sia in grado di garantire la sicurezza e minimizza gli incidenti dell’andata. La Gazzetta però riporta la versione della questura di Napoli. Quello che emerge adesso dai rapporti ufficiali è più grave di quanto registrato dalle cronache di quel giorno, sulle fonti di polizia locale. Scrive il questore di Napoli, Alessandro Giuliano: «Nel centro di Francoforte si sono verificate più aggressioni ai tifosi napoletani da parte di quelli tedeschi, sfociati nell’arresto di 25 tifosi locali». Il giorno della gara, poi, «i tifosi napoletani che viaggiavano a bordo di un treno, hanno subito un tentativo di attacco da parte di supporter tedeschi e inoltre 5 tifosi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023)attacca la decisione del governo italiano di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht, sostiene che l’Italia non sia in grado di garantire la sicurezza e minimizza gli incidenti dell’andata. La Gazzetta però riporta la versione della questura di. Quello che emerge adesso dai rapporti ufficiali è più grave di quanto registrato dalle cronache di quel giorno, sulle fonti di polizia locale. Scrive il questore di, Alessandro Giuliano: «Nel centro disi sono verificate più aggressioni ai tifosi napoletani da parte di quelli, sfociati nell’arresto di 25 tifosi locali». Il giorno della gara, poi, «i tifosi napoletani che viaggiavano a bordo di un treno, hanno subito un tentativo di attacco da parte di supportere inoltre 5 tifosi ...

