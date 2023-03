A distanza di un mese cosa è rimasto di Sanremo 2023? (Di venerdì 10 marzo 2023) Sanremo, Mattarella e l’identità collettiva formiche, di Fabio Benincasa, pag. 77 Lo scatto emblematico che riassume l’evoluzione odierna del festival di Sanremo non è tanto il selfie di Chiara Ferragni, ma addirittura la foto di scena dello stesso. L’immagine, largamente fatta circolare dalle agenzie, mostra la nota influencer nell’atto di scattarsi una foto con il cellulare, insieme al presidente Mattarella e sua figlia, Laura, a Morandi e Amadeus. L’effetto di mise en abîme è vorticoso: da una parte il selfie dell’influencer cattura il mondo circostante rendendolo consuma bile per il suo pubblico, dall’altro la foto di scena cattura a sua volta l’atto, riportandolo sotto l’egida di un’ufficialità apparentemente opposta all’informalità del gesto iniziale. In molti si sono stupiti della presenza, invero molto discreta, del presidente della Repubblica ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 10 marzo 2023), Mattarella e l’identità collettiva formiche, di Fabio Benincasa, pag. 77 Lo scatto emblematico che riassume l’evoluzione odierna del festival dinon è tanto il selfie di Chiara Ferragni, ma addirittura la foto di scena dello stesso. L’immagine, largamente fatta circolare dalle agenzie, mostra la nota influencer nell’atto di scattarsi una foto con il cellulare, insieme al presidente Mattarella e sua figlia, Laura, a Morandi e Amadeus. L’effetto di mise en abîme è vorticoso: da una parte il selfie dell’influencer cattura il mondo circostante rendendolo consuma bile per il suo pubblico, dall’altro la foto di scena cattura a sua volta l’atto, riportandolo sotto l’egida di un’ufficialità apparentemente opposta all’informalità del gesto iniziale. In molti si sono stupiti della presenza, invero molto discreta, del presidente della Repubblica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcodimaio : Dopo qualche mese di doverosa distanza, ieri son tornato a parlare di politica in un’assemblea pubblica. Trovando l… - apifrizzoIe : @FORSEFEDERlCA Ovviamente parlo di una coppia lontana a tempo indeterminato, per lavoro magari, non di qualche mese… - RivelliMaurizio : RT @ActionAidItalia: 1 bambina ogni 3 secondi. 33 mila ogni giorno. Sono i numeri delle “spose bambine”. Nel mese della #GiornataInternazio… - ScorDieg : @Reverie_et_ @LoPsihologo 30.000£ al mese…. Cameriere e non vado a denunciare nessuno a distanza di anni. Sono sta… - Alexandre13734 : RT @giordi63: @durezzadelviver @ernluccar 1/ Drammaticamente è la stessa cosa che avviene in Cisl. Per più di 30 anni sono stato sindacalis… -