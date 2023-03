A Cutro vince Salvini. Cosa non torna nel decreto sui migranti (Di venerdì 10 marzo 2023) A Cutro vince la Lega e l'atteso compromesso fra pugno di ferro e regolarizzazione dei flussi dei migranti esce molto più attenuato dal caotico Consiglio dei ministri di ieri. Nella bozza pre Cdm, fatta circolare ieri mattina prima della riunione in Calabria, l'unica voce che lasciava presagire un intervento organico e innovativo era quella che potenziava il monitoraggio del mare e portava in capo alla Marina militare, e quindi alla Difesa, il coordinamento delle attività di salvataggio. Ma in serata, quella norma scompare dal testo finale approvato all'unanimità dal governo. Il ministro Matteo Salvini ne ottiene lo stralcio, lui che nel 2018 aveva ottenuto di accentrare le competenze per i soccorsi al ministero dell'Interno. Nulla cambia, quindi, in tema di catena di comando ed è paradossalmente questo l'elemento che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) Ala Lega e l'atteso compromesso fra pugno di ferro e regolarizzazione dei flussi deiesce molto più attenuato dal caotico Consiglio dei ministri di ieri. Nella bozza pre Cdm, fatta circolare ieri mattina prima della riunione in Calabria, l'unica voce che lasciava presagire un intervento organico e innovativo era quella che potenziava il monitoraggio del mare e portava in capo alla Marina militare, e quindi alla Difesa, il coordinamento delle attività di salvataggio. Ma in serata, quella norma scompare dal testo finale approvato all'unanimità dal governo. Il ministro Matteone ottiene lo stralcio, lui che nel 2018 aveva ottenuto di accentrare le competenze per i soccorsi al ministero dell'Interno. Nulla cambia, quindi, in tema di catena di comando ed è paradossalmente questo l'elemento che ...

