A Collisioni Giovani arriva Geolier

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si entra nel vivo della prima Giornatadiin piazza Medford, organizzata in collaborazione con Banca D’Alba. Un appuntamento ormai fisso dell’estate albese, nato nel 2021 e diventato un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze di tutta Italia. Dopo la conferma di Lazza in concerto venerdì 7 luglio, si aggiunge nella stessa data l’attesissima partecipazione in concerto di, fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’Italia abbia vissuto negli ultimi anni e punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti di tutta la scena.ha collezionato, in poco tempo, ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro, oltre a 1.4 miliardi di streaming?audio/video. Fresco dell’uscita del suo secondo album, Il Coraggio dei Bambini, che ha debuttato in classifica ...