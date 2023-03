"A calci nei glutei": Pd, Feltri e la profezia (nerissima) sul futuro della Schlein (Di venerdì 10 marzo 2023) Il problema non è Elly Schlein nuova segretaria del Pd, ma ciò che lei rappresenta: il peggio della peggior sinistra, quella con venature antiche che non è mai riuscita a cavare un ragno dal buco. Il problema è che la gentile signora non essendo capace di eliminare la povertà, impresa titanica, si è lanciata nella battaglia alla ricchezza, dimenticandosi di essere una borghesona imbottita di denaro svizzero, notoriamente inattaccabile. Non si capisce perché a lei stanno sul gozzo i suoi simili, gli abbienti ai quali vorrebbe infliggere una elegante patrimoniale. Tu hai due appartamenti e un milione di euro in banca? Troppa roba. Devi essere punito con una gabella da strozzo. Ottima idea del cavolo. A cui se ne aggiunge un'altra altrettanto afflittiva: aumentare la tassa di successione. Faccio il mio caso simile a quello di una massa di italiani. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Il problema non è Ellynuova segretaria del Pd, ma ciò che lei rappresenta: il peggiopeggior sinistra, quella con venature antiche che non è mai riuscita a cavare un ragno dal buco. Il problema è che la gentile signora non essendo capace di eliminare la povertà, impresa titanica, si è lanciata nella battaglia alla ricchezza, dimenticandosi di essere una borghesona imbottita di denaro svizzero, notoriamente inattaccabile. Non si capisce perché a lei stanno sul gozzo i suoi simili, gli abbienti ai quali vorrebbe infliggere una elegante patrimoniale. Tu hai due appartamenti e un milione di euro in banca? Troppa roba. Devi essere punito con una gabella da strozzo. Ottima idea del cavolo. A cui se ne aggiunge un'altra altrettanto afflittiva: aumentare la tassa di successione. Faccio il mio caso simile a quello di una massa di italiani. ...

