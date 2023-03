777 Partners allarga gli orizzonti e vola anche in Germania

(Di venerdì 10 marzo 2023) I proprietari del Genoa, la 777, potrebberore glidopo aver acquisito già diverse squadre sarebbero in trattativa con l’Herta Berlino I proprietari del Genoa, la 777, potrebberore glidopo aver acquisito già diverse squadre sarebbero in trattativa con l’Herta Berlino. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i proprietari potrebbero entrare tra gli azionisti del club tedesco, e forsenell’Everton. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Che caos a Berlino. Dopo il Genoa, 777 Partners potrebbe collezionare la seconda retrocessione Calciomercato.com

Salita alle luci della ribalta in Italia grazie all'acquisizione del Genoa da Preziosi, la società d'investimento statunitense 777 Partners ha allargato i ...Il Genoa in piena corsa per il ritorno in serie A, il fondo proprietario del club ligure, 777 Partners, pensa al futuro e allo sviluppo del business Stando a quanto riportato da Il ...