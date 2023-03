5 cose da non fare dopo i 60 anni (Di venerdì 10 marzo 2023) Quali abitudini e comportamenti evitare dopo i 60 anni per mantenersi attivi e in salute? Ecco 5 consigli utili Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Quali abitudini e comportamenti evitarei 60per mantenersi attivi e in salute? Ecco 5 consigli utili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??Ancora post sessisti e omofobi di politici e scritte sui muri con la svastica contro Schlein. La destra vittimist… - borghi_claudio : @dottorbarbieri Dai però non mi pare il caso di mettere in giro ulteriori cose false, ce ne sono già abbastanza. Lu… - RomeoMJ : Aggiungiamo una cosa per valutare questa mancanza di trasparenza della @FIGC: volete sapere chi è il Presidente de… - KingCarlo10 : RT @Campanelli11: THREAD (tanto ormai) Tutte le cose che Dusan Vlahovic, il centravanti più scarso del globo terracqueo, non sa fare. - Non… - MicheleBonates3 : Comunque Giorgia Meloni andrebbe aiutata,seriamente,non si può avere come PdC una persona in perenne difficoltà nel… -