26ma edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club. Presente anche Gianni Bugno

(Di venerdì 10 marzo 2023) Con due splendidi percorsi attraverso la Romagna in fiore, lavia deldà appuntamento sia ai ciclisti più esperti che ai meno allenati, per la nuova 26esima, che sarà dal 30 marzo al 2 aprile 2023, come di consueto nello straordinario palcoscenico offerto dalla Riviera Romagnola e dallo splendido hospitality ‘vista mare’ deldi Cervia, per un week end di expo ed eventi dedicati al mondobici. L’evento ritorna, così, alla sua data storicaprima domenica di aprile, data mantenuta per ben ventuno edizioni (a partire dalla prima partenza del 6 aprile 1997), che consentirà agli amici granfondisti di pedalare sulle colline romagnole nel periodo più bello, quando la campagna regala ...

