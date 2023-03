23 i convocati per l’anticipo col Cagliari: rientrano Buchel e Adjapong. (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Breda per la partita col Cagliari, anticipo della 29^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani alle ore 20:30 all’Unipol Domus di Cagliari. Tornano a disposizione Adjapong e Buchel, assenti lo squalificato Falasco e gli indisponibili Bellusci, Ciciretti, Proia, e Gnahorè. PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 17 Adjapong, 33 Botteghin, 20 Donati, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 32 Giovane, 25 Sidibe ATTACCANTI: 9 Dionisi, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili: Bellusci, Ciciretti, Gnahoré, Proia Diffidati: Caligara, Dionisi, Eramo, Forte, Quaranta Squalificati: Falasco Fonte ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono 23 i bianconerida Mister Breda per la partita col, anticipo della 29^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani alle ore 20:30 all’Unipol Domus di. Tornano a disposizione, assenti lo squalificato Falasco e gli indisponibili Bellusci, Ciciretti, Proia, e Gnahorè. PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 17, 33 Botteghin, 20 Donati, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 77, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 32 Giovane, 25 Sidibe ATTACCANTI: 9 Dionisi, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili: Bellusci, Ciciretti, Gnahoré, Proia Diffidati: Caligara, Dionisi, Eramo, Forte, Quaranta Squalificati: Falasco Fonte ...

