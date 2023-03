21 nuove emoji WhatsApp pronte all’uso per telefoni Android (Di venerdì 10 marzo 2023) Chi è sempre a caccia di nuove emoji WhatsApp sarà felice di sapere che ben 21 emoticon nuove di zecca sono state messe a disposizione dagli sviluppatori. Il loro utilizzo riguarda i tester della versione beta per Android dell’applicazione di messaggistica. Chi scaricherà la versione 2.23.5.13.21sul Play Store potrà, in effetti, beneficiare di circa due decine di soluzioni per comunicare nelle chat singole e di gruippo. Le nuove emoji WhatsApp basate sull’ultimo Unicode 15.0, in realtà, erano già state messe in evidenza attraverso precedenti tester, ma solo per una ristretta cerchia di clienti. In questo momento, al contrario, le soluzioni potranno essere subito a disposizione di tutti i tester all’interno della tastiera ufficiale di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Chi è sempre a caccia disarà felice di sapere che ben 21 emoticondi zecca sono state messe a disposizione dagli sviluppatori. Il loro utilizzo riguarda i tester della versione beta perdell’applicazione di messaggistica. Chi scaricherà la versione 2.23.5.13.21sul Play Store potrà, in effetti, beneficiare di circa due decine di soluzioni per comunicare nelle chat singole e di gruippo. Lebasate sull’ultimo Unicode 15.0, in realtà, erano già state messe in evidenza attraverso precedenti tester, ma solo per una ristretta cerchia di clienti. In questo momento, al contrario, le soluzioni potranno essere subito a disposizione di tutti i tester all’interno della tastiera ufficiale di ...

