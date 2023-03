(Di venerdì 10 marzo 2023) Gli eventi datati 10In una classifica dei cento di sempre della Fiorentina stilata da Rossano Donnini in un numero del Guerin Sportivo di nove anni fa venne posizionato al trentacinquesimo posto. Con la casacca gigliata ricoprì vari ruoli. L’esordio da titolare è datato 101963 e quel dì Giuseppe Brizi andò anche a segno. Con il club gigliato celebrò lo scudetto, due volte la Coppa Italia e una Mitropa. Il giorno del suo debutto coincise con il cinquantesimo compleanno di Alcide Iva Violi. È stato Campione d’Italia con il Bologna negli anni Trenta: nel massimo campionato indossò anche le maglie di Bari e Liguria. E oggi festeggia mezzo secolo Chris Sutton, vincitore della Premier con il Blackburn nel 1995 e poi vari titoli conquistati con il Celtic Glasgow (e una FA vinta con il Chelsea). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : ?? GIVEAWAY #Roadto30k ?? Vinci il Fan Pack degli @azzurri ?????? ? Segui @SociosItalia ? Retweet L'estrazione del/la… - GoalItalia : 9 marzo 1908, buon compleanno @Inter ??? #Inter115 - SociosItalia : ?? GIVEAWAY #Roadto30k ?? Vinci il Fan Pack dell'@Inter: Maglia, 2 biglietti & 5 Fan Token ???? ? Segui @SociosItalia… - MattSpe91 : RT @ZZiliani: E dunque la notizia che per primo ieri vi ho dato, la carta COVISOC ottenuta dalla #Juventus al TAR violando le norme federal… - AspecHome : VENITE A TROVARCI AL KEY ENERGY PRESSO RIMINI EXPO CENTER DAL 22 AL 24 MARZO 2023 padiglione D3 - stand 190… -

Il derby del 19contro la Roma appare un miraggio, difficilissimo un suo recupero. Proverà ad andare in panchina, come accaduto all'andata sempre perché infortunato, solo per fare presenza e ...Ogni giorno, a partire dal 1º, un nuovo episodio sarà disponibile online. Si tratterà di 33 talk, ognuno della durata di 10 minuti, per condividere intuizioni, visioni e futuri possibili. ll ...Il 13Smotrich dovrebbe fare la sua prima visita a Washington come ministro delle Finanze. Ma sull'evento è calato un gelo imbarazzato. Mentre l'ebraismo statunitense (per la maggioranza reform ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Raid di Mosca, paura per polo di Zaporizhzhia DIRETTA Sky Tg24

Dall'11 marzo al 14 maggio prossimi torna l'edizione primaverile di #wunderkammer il museo delle meraviglie, la rassegna di narrazioni musicali, visite guidate e concerti del Museo Internazionale e ...Ricordate però che il titolo sarà disponibile gratuitamente solo fino alle 17:00 del 16 marzo quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile. Se siete interessati a ...