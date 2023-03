10 marzo 1983 | Buon Compleanno a

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeodatoRibeira : RT @LaVeritaWeb: L’utilitaria torinese presentata a Ginevra il 10 marzo 1983 fu una svolta per Fiat, che dai difficili anni Settanta passò… - Faraone2016 : RT @LaVeritaWeb: L’utilitaria torinese presentata a Ginevra il 10 marzo 1983 fu una svolta per Fiat, che dai difficili anni Settanta passò… - LaVeritaWeb : L’utilitaria torinese presentata a Ginevra il 10 marzo 1983 fu una svolta per Fiat, che dai difficili anni Settanta… - Eracle68 : @LoPsihologo 327.000 lire Marzo 1983 - nieddupierpaolo : RT @Precarioillumi1: 40 anni fa, il primo cellulare. Si presentava così il DynaTac 8000x di Motorola, il primo cellulare a debuttare nei ne… -

Il 31del 1929 al termine della Easter Sunday Parade una giovane donna di nome Bertha Hunt ... NED è stata creata nelcome un'organizzazione nominalmente privata, finanziata dal Congresso, ...L'utilitaria torinese presentata a Ginevra il 10segnò una svolta per il marchio, che dai difficili anni Settanta passò alla crescita del decennio successivo. Una delle auto più vendute in Europa, fu prodotta anche in Brasile per un ...A 40 anni dalla visita di Giovanni Paolo II a Termoli la Diocesi di Termoli - Larino ha predisposto una settimana di eventi per ricordare l'importante giornata. Era il 19delquando l'allora sindaco Remo Di Giandomenico con il Vescovo Ruppi accolsero nella città l'arrivo di Papa Wojtyla. Arrivò in elicottero al porto di Termoli per poi raggiungere l'ampia ...

Il 6 marzo 1983 il primo cellulare sul mercato: 800 grammi di peso e ... triestecafe.it

Sono passati 40 anni da quando il primo cellulare è stato messo in vendita. Un’era di evoluzione dal punto di vista tecnologico e sociologico ...