?? Il report della seduta. Finotto in gruppo. (Di venerdì 10 marzo 2023) seduta mattutina, sul prato del centro sportivo Real Cosenza, dedicata alla tattica con cura della fase difensiva e degli angoli a sfavore. Partita finale. È rientrato in gruppo Mattia Finotto, mentre ha svolto lavoro differenziato Idriz Voca. Ha interrotto, precauzionalmente, la seduta Manuel Marras per una contusione alla spalla, gli esami strumentali cui è stato immediatamente sottoposto non hanno evidenziato alcun problema. Domani doppia seduta. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 marzo 2023)mattutina, sul prato del centro sportivo Real Cosenza, dedicata alla tattica con curafase difensiva e degli angoli a sfavore. Partita finale. È rientrato inMattia, mentre ha svolto lavoro differenziato Idriz Voca. Ha interrotto, precauzionalmente, laManuel Marras per una contusione alla spalla, gli esami strumentali cui è stato immediatamente sottoposto non hanno evidenziato alcun problema. Domani doppia. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Solidarietà di #Report alla redazione di @DomaniGiornale. Venerdì scorso i carabinieri sono entrati nella redazione… - giuliainnocenzi : L’inchiesta di #Report su #Fileni finisce in Parlamento! Il ministro Lollobrigida risponde all’interrogazione di… - reportrai3 : ??Covid19, perché non scattò subito l'allarme? Per i magistrati di Bergamo molte vite si potevano salvare con misure… - infoitsport : Il report della Juventus: nessuna lesione per Chiesa e Di Maria! Breve stop per Alex Sandro - Aquila6811 : RT @spav_aldo85: @LeastSquares71 sarebbe interessante avere una tua visione del report di ieri della GdS sulla situazione finanziaria dei c… -