Zona Bianca chiude? Arriva la smentita di Giuseppe Brindisi

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza della chiusura di. Ora però a togliere ogni dubbio ci ha pensato il conduttoreche con una breve, ma pungente, dichiarazione ha fatto capire che non c’è nessuna voglia di abbandonare la trasmissione di Rete 4. Dagospia aveva a lungo parlato della possibile chiusura del talk show, ma il conduttore ha parlato ai microfoni di DavideMaggio.it specificando: “Hic manebimus optime“. La frase latina, che significa letteralmente “Qui staremo benissimo”, è diventata famosa per essere stata riportata da Tito Livio nella sua Ab Urbe condita libri. Il famoso storico romano la attribuì a un centurione che, durante il sacco di Roma, l’avrebbe pronunciata per stimolare i suoi compagni sulla decisione di non abbandonare la città. E proprio in questo senso ...