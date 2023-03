Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BinaryOptionEU : RT 'Zelensky esclude confronto con Putin: 'Nessuna fiducia in lui' . #Adnkronos - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Ucraina, bombe russe a #Kiev, #Kharkiv e #Odessa. Massiccio attacco nella notte. La centrale atomica di #Zaporizhzhia sen… - momentosera : #Ucraina, bombe russe a #Kiev, #Kharkiv e #Odessa. Massiccio attacco nella notte. La centrale atomica di… - Adnkronos : Zelensky esclude confronto con Putin: 'Nessuna fiducia in lui' . #Adnkronos - vivereitalia : Zelensky esclude confronto con Putin: 'Nessuna fiducia in lui' -

09 mar 05:59confronto con Putin: "Non mantiene la parola" Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr, ha ribadito nel corso di una intervista all'emittente televisiva 'Cnn' che ...'Non abbiamo nulla di cui discutere con il presidente della Federazione Russa, perché non mantiene la sua parola', ha dichiarato. 'Non nutriamo nessuna fiducia nei suoi confronti. La Russia ...'Non abbiamo nulla di cui discutere con il presidente della Federazione russa, perché non mantiene la sua parola'. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyrun confronto con il leader russo Vladimir Putin perché, afferma nel corso di una intervista alla Cnn, 'non nutriamo nessuna fiducia nei suoi confronti'.ha quindi ribadito ...

Zelensky esclude un confronto con Putin: “Non mantiene la parola” Agenzia Nova

Due vittime nella capitale. Ilmpresidente ucraino Zelensky: mon esiste alcuna circostanza per parlare con il presidente della Federazione Russa, ...(Adnkronos) – “Non abbiamo nulla di cui discutere con il presidente della Federazione russa, perché non mantiene la sua parola”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky esclude un confronto con ...