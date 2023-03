Zaporizhzhia al sesto black out dopo i raid russi L’Ue | “Rischiamo un disastro nucleare”

(Di giovedì 9 marzo 2023) “La situazione aè molto pericolosa e potrebbe sfociare in unecologico: lo ha denunciato la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, a margine dell’audizione avuta alla commissione industria (Itre) del Parlamento europeo.è la centralepiù grande d’Europa “Sono in contatto con il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko, e più tardi avremo una videochiamata straordinaria proprio per affrontare la situazione di emergenza nella piu’ grande centraleeuropea di”, ha detto. “Sosteniamo con forza tutte le iniziative che ci consentirebbero di creare una zona di sicurezza intorno alla centrale, perché l’occupazione di una centralecivile ...

...nucleare dioccupata dai russi è in blackout La centrale nucleare di... Il quinto e ilreattore sono attualmente in arresto 'a freddò, il che significa che la loro ......dirimasta senza elettricità dopo i raid. L'impianto è entrato in modalità blackout per la sesta volta da quando è stato occupato dalle truppe russe nel marzo 2022. Il quinto e il......diin modalità blackout Per quanto riguarda la centrale nucleare di, ... In particolare, il quinto e ilreattore sono attualmente in arresto a freddo, il che significa ...

Blackout in centrale di Zaporizhzhia, Energoatom: "Russi spingono mondo verso catastrofe nucleare" RaiNews

Allarme antiaereo nella notte in tutta l'Ucraina. Le bombe russe hanno colpito diverse regioni e forti esplosioni sono state segnalate anche a Kiev. Sono almeno 8 i morti, diversi i feriti. "È stata u ...KIEV (Reuters) - Missili russi hanno messo fuori uso l'alimentazione elettrica della più grande centrale nucleare d'Europa durante una raffica di attacchi che hanno colpito città in tutta l'Ucraina, m ...