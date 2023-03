Zanetti: «Inter un sentimento, rappresentarti è un onore! Per sempre» (Di giovedì 9 marzo 2023) Non potevano mancare gli auguri di compleanno da parte di Javier Zanetti, oggi impegnato alle 17 per l’anteprima del libro “Le Maglie dell’Inter” a Milano. L’attuale vicepresidente nerazzurro ha parlato del suo amore per l’Inter. FRATELLI DEL MONDO – Javier Zanetti rappresenta l’Inter in tutto e per tutto, da giocatore e da vicepresidente e per sempre. Questo il messaggio di amore dell’ex storico capitano per il compleanno del club nerazzurro: «Da 115 anni e per sempre. L’Inter è un sentimento. Fratelli del mondo e ovunque nel mondo… fino a San Siro. rappresentarti è un onore ogni giorno. Oggi e sempre, solo, Inter! Buon compleanno». Di seguito il post pubblicato su Twitter. “È una ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Non potevano mancare gli auguri di compleanno da parte di Javier, oggi impegnato alle 17 per l’anteprima del libro “Le Maglie dell’” a Milano. L’attuale vicepresidente nerazzurro ha parlato del suo amore per l’. FRATELLI DEL MONDO – Javierrappresenta l’in tutto e per tutto, da giocatore e da vicepresidente e per. Questo il messaggio di amore dell’ex storico capitano per il compleanno del club nerazzurro: «Da 115 anni e per. L’è un. Fratelli del mondo e ovunque nel mondo… fino a San Siro.è un onore ogni giorno. Oggi e, solo,! Buon compleanno». Di seguito il post pubblicato su Twitter. “È una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zanetti: «Inter un sentimento, rappresentarti è un onore! Per sempre» - - Leviack88____ : RT @massimilianodu: @Leviack88____ Zanetti è un giocatore normalissimo esaltato solo perché ha fatto tutta la carriera all'Inter ma siamo s… - massimilianodu : @Leviack88____ Zanetti è un giocatore normalissimo esaltato solo perché ha fatto tutta la carriera all'Inter ma sia… - wolf_hawkfield : @javierzanetti @Inter INTER è per sempre! ZANETTI è per sempre! Buon 115 anniversario! - Batwayne82Queen : RT @Giuvans92: @Inter Io sul balcone del mio allora paese, Palagiano, guardavo le macchine sfilare dopo la Coppa Uefa, Inter lazio 3-0. Mi… -