Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Zaia sui 100 anni di Jacovitti: “I suoi fumetti sono un bel ricordo per tanti di noi” - AndrewFiora : RT @gmcb22: Zaia difende i diritti dei tranvioni perché lo chiede la base leghista-cacciavitara che fa finta di lavorare 12 ore al giorno e… - DjHarinezumi : RT @gmcb22: Zaia difende i diritti dei tranvioni perché lo chiede la base leghista-cacciavitara che fa finta di lavorare 12 ore al giorno e… - luddynski : RT @gmcb22: Zaia difende i diritti dei tranvioni perché lo chiede la base leghista-cacciavitara che fa finta di lavorare 12 ore al giorno e… - rosaroccaforte : RT @gmcb22: Zaia difende i diritti dei tranvioni perché lo chiede la base leghista-cacciavitara che fa finta di lavorare 12 ore al giorno e… -

...- Il futuro della logistica del Nord Italia e le sue potenzialità passano ora per questo strumento di condivisione. Sarà utile per una pianificazione strategica e per lavorare assieme...... e per l'occasione Brunoro ne approfitta per invitare direttamente Mark Zuckerberg : 'social ci ... In un altro recente post Brunoro sottolinea che anche Luca, presidente della Regione Veneto , ...... quelle imprese che lavorano in questo enorme territorio, uno dei più produttivi d'Europa,temi ... Presenti alla sottoscrizione del Protocollo, oltre al presidente della Regione Veneto, il ...

Forcolin su Zaia, il legame con la Lega e l’autonomia Televenezia

Oggi, 9 marzo, avrebbe compiuto 100 anni Benito Jacovitti, il più noto fumettista italiano, padre del Diario Vitt, che fra gli anni Sessanta e Settanta arrivò a vendere decine di migliaia di copie. I ...(Adnkronos) - Siglato a Verona, durante la fiera LetExpo2023, il Protocollo che prevede la costituzione di un Tavolo tecnico interregionale per una ...