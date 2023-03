Zaia: ‘Rete integrata e intermodalità per lo sviluppo’ (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non poteva che essere gestito e coordinato dal Veneto, considerato che di quattro corridoi tre passano per questa regione”. Sono le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia a margine della prima giornata della fiera LetExpo2023 che si svolge dall’8 all’11 marzo a Verona. Durante l’esposizione è stato siglato il Protocollo che prevede la costituzione di un Tavolo tecnico interregionale per una definizione condivisa delle articolazioni della Piattaforma logistica del Nord-Est. “Quattro interporti, due dei quali a Verona e Padova, movimentano il 50% delle merci a livello nazionale – specifica Zaia – un porto quello di Venezia che movimenta circa 30 milioni di tonnellate di merci all’anno. Abbiamo tre scali aeroportuali, Treviso, Venezia e Verona, che cubano circa 18 milioni di passeggeri”. Il Protocollo siglato in Veneto è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non poteva che essere gestito e coordinato dal Veneto, considerato che di quattro corridoi tre passano per questa regione”. Sono le parole del presidente della Regione Veneto Lucaa margine della prima giornata della fiera LetExpo2023 che si svolge dall’8 all’11 marzo a Verona. Durante l’esposizione è stato siglato il Protocollo che prevede la costituzione di un Tavolo tecnico interregionale per una definizione condivisa delle articolazioni della Piattaforma logistica del Nord-Est. “Quattro interporti, due dei quali a Verona e Padova, movimentano il 50% delle merci a livello nazionale – specifica– un porto quello di Venezia che movimenta circa 30 milioni di tonnellate di merci all’anno. Abbiamo tre scali aeroportuali, Treviso, Venezia e Verona, che cubano circa 18 milioni di passeggeri”. Il Protocollo siglato in Veneto è ...

