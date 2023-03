Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Zaccheroni esce dalla rianimazione ?? Trasferito all'ospedale di Cesenatico ?? L'aggiornamento sulle sue condizio… -

CESENA - Migliorano le condizioni di Alberto: l'allenatore romagnolo è stato infatti trasferito dal reparto di rianimazione dell'ospedale 'Bufalini' di Cesena presso il quale era ricoverato dallo scorso 10 febbraio in seguito a un ...Il Milan di Stefano Pioli dopo il secondodel software è tornato Casciavit. Era bello ... è arrivato sotto forma di 3 - 4 - 3, che fa molto cura. Il Milan di Stefano Pioli da ...La notizia del ricovero in rianimazione di Albertoaveva sconvolto tutti ( leggi qui ). Ora, stando a quanto rivelato dal sindaco di Cesenatico Matteo Gazzoli, le condizioni dell'ex allenatore di Juventus e Milan tra le altre, sembrano in ..

Zaccheroni, l'aggiornamento che tutti aspettavano sulla sua salute Corriere dello Sport

Migliora la situazione dell'allenatore romagnolo: è stato trasferito in riabilitazione all'ospedale di Cesenatico ma la prognosi rimane riservata ...