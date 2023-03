You 5 | anticipazioni | trama e dettagli sulla prossima stagione targata Netflix

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Si è conclusa la quarta serie di You, la celebre seriebasata sul besteller di Caroline Kepnes. I fan sono in attesa di ulteriori aggiornamenti: You 5 si farà? Di cosa tratterà? Quando sarà rilasciata? You 5: quale sarà il destino della serie TV? Victoria Pedretti e Penn Dayton Badgley in You – Photo Credits mymovies.itSerie alquanto seguita sin dalla prima, You è la seriebasata sul bestseller dell’autrice Caroline Kepnes, Tu. Cosa faresti per amore?. Dopo il suo finale inaspettato, sono in molti a chiedersi cosa accadrà in seguito e, soprattutto, se ci sarà una quinta. La decisione dovrebbe spettare direttamente alla creatrice della serie, Sera Gamble, in quanto pernon ci dovrebbero essere problemi inerenti l’ambito economico per quanto concerne la ...