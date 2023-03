You 4 - Parte 2, la recensione: la stagione migliore e piena di sorprese della serie Netflix (Di giovedì 9 marzo 2023) Con la quarta stagione di You gli autori hanno saputo reiventarsi e la seconda Parte lo conferma, rimescolando ancora una volta le carte in tavola per il protagonista interpretato da Penn Badgley. Dal 9 marzo su Netflix. È davvero incredibile ritrovarci a scrivere la recensione di You 4 - Parte 2, a un mese di distanza dalla prima, e poter constatare come si tratti forse della stagione migliore dopo la prima della serie Netflix, che può smentire per una volta l'idea che la piattaforma tiri troppo per le lunghe i suoi prodotti e li sfrutti fino a che non hanno più niente da dire. Si tratta di una stagione che riunisce le tematiche affrontate nel corso dello show mettendo in scena la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) Con la quartadi You gli autori hanno saputo reiventarsi e la secondalo conferma, rimescolando ancora una volta le carte in tavola per il protagonista interpretato da Penn Badgley. Dal 9 marzo su. È davvero incredibile ritrovarci a scrivere ladi You 4 -2, a un mese di distanza dalla prima, e poter constatare come si tratti forsedopo la prima, che può smentire per una volta l'idea che la piattaforma tiri troppo per le lunghe i suoi prodotti e li sfrutti fino a che non hanno più niente da dire. Si tratta di unache riunisce le tematiche affrontate nel corso dello show mettendo in scena la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... m_emozioni : @thank_you_18 sono (ero?) oriele ma c’è da ammettere che anche per loro leggere continuamente cessate sull’# fa sor… - viss_ale : @NetflixIT La prima parte è la stagione migliore di You per me, speriamo la seconda non sia da meno ???? - alsswalker : oggi esce la seconda parte di you e io aspetto solo il ritorno di love quinn in questa parte - mikrokojeon : oggi esce la seconda parte della quarta stagione di you - chiamamirocco : RT @stodormendooo: oggi è un giorno bello sai perché? • sono a casa • faccio i mestieri in camera mia • cucino io per pranzo e cena • oggi… -