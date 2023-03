You 4 – parte 2, la recensione della serie Netflix con Penn Badgley (Di giovedì 9 marzo 2023) Il film: You 4, 2023. Creato da: Greg Berlanti, Sera Gamble. Cast: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers. Genere: Thriller. Durata: 45 minuti ca./5 episodi. Dove l’abbiamo visto: Anteprima Netflix. Trama: Dopo i fatti drammatici accaduti durante il week end nella casa in campagna dei genitori di Phoebe, Joe, conosciuto da tutti come Jonathan, sembra aver individuato il misterioso killer dei ricchi. Lo stesso che sta provando ad incastrarlo da settimane e che ha cercato di ucciderlo in un incendio con Roald. Il suo volto è quello di Rhys, uomo di successo venuto dal nulla e legato al ristretto gruppo dei ragazzi viziati dell’alta aristocrazia da un passato scolastico. Il suo scopo è ucciderli per punire la vuotezza delle loro esistenze e per evitare che si trasformino ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Il film: You 4, 2023. Creato da: Greg Berlanti, Sera Gamble. Cast:, Tati Gabrielle, Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers. Genere: Thriller. Durata: 45 minuti ca./5 episodi. Dove l’abbiamo visto: Anteprima. Trama: Dopo i fatti drammatici accaduti durante il week end nella casa in campagna dei genitori di Phoebe, Joe, conosciuto da tutti come Jonathan, sembra aver individuato il misterioso killer dei ricchi. Lo stesso che sta provando ad incastrarlo da settimane e che ha cercato di ucciderlo in un incendio con Roald. Il suo volto è quello di Rhys, uomo di successo venuto dal nulla e legato al ristretto gruppo dei ragazzi viziati dell’alta aristocrazia da un passato scolastico. Il suo scopo è ucciderli per punire la vuotezza delle loro esistenze e per evitare che si trasformino ...

