Yana Malayko, l'ex confessa: "L'ho colpita ma non volevo ucciderla" (Di giovedì 9 marzo 2023) Continuano a emergere nuovi dettagli sulla morte di Yana Malayko, la 23enne ucraina che sarebbe stata uccisa lo scorso 20 gennaio dall'ex fidanzato Dumitru Stratan, 33 anni.

Femminicidio di Yana Malayko, confessa l'ex fidanzato Dumitru Stratan: "Non volevo ucciderla". Ma le indagini lo smentiscono L'assassino di Yana Malayko ha confessato: dopo aver trascorso in carcere quasi due mesi - durante i quali si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere - il 34enne moldavo Dumitru Stratan ha ammesso di aver ... Yana Malayko, l'ex confessa: "L'ho colpita, ma non volevo ucciderla" Leggi Anche Yana Malayko, il padre: 'Mia figlia morta chiede giustizia' Come riporta La Voce di Mantova , a Stratan viene contestato l'omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione e l'occultamento di ... Yana, parla la ex del presunto assassino: 'Sapevo che sarebbe successo: voleva uccidere anche me' A Storie Italiane si torna a parlare di Yana Malayko , la 23enne ucraina uccisa dall' ex fidanzato Dumitru ...