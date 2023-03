Xi Jinping: la Cina diventerà potenza militare di classe mondiale (Di giovedì 9 marzo 2023) La Cina dovrà incrementare le sue "capacità strategiche integrate" per essere una potenza militare di classe mondiale sotto la leadership del Partito comunista cinese. Questa l'indicazione arrivata dal presidente cinese Xi Jinping in un incontro con la delegazione dell'Esercito di liberazione del popolo cinese al XIV Congresso nazionale del popolo. La nozione di "rafforzamento delle capacità strategiche integrate" è stata inserita nelle politiche del Partito comunista cinese nel XX Congresso del Pcc che si è tenuto a ottobre scorso. Implica l'allocazione di risorse e il loro utilizzo sotto il coordinamento di una leadership unificata del Partito comunista cinese, sulla base della considerazione che una robusta difesa è una delle condizioni per un paese prospero. "La realizzazione di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladovrà incrementare le sue "capacità strategiche integrate" per essere unadisotto la leadership del Partito comunista cinese. Questa l'indicazione arrivata dal presidente cinese Xiin un incontro con la delegazione dell'Esercito di liberazione del popolo cinese al XIV Congresso nazionale del popolo. La nozione di "rafforzamento delle capacità strategiche integrate" è stata inserita nelle politiche del Partito comunista cinese nel XX Congresso del Pcc che si è tenuto a ottobre scorso. Implica l'allocazione di risorse e il loro utilizzo sotto il coordinamento di una leadership unificata del Partito comunista cinese, sulla base della considerazione che una robusta difesa è una delle condizioni per un paese prospero. "La realizzazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Toxicity_666 : RT @LennyBusker3: tweet veloce esplicativo #Cina cosa Xi Jinping NON sta dicendo alla ANP con le prime dichiarazioni della Seconda Sessi… - mummy53690440 : Cina, l'ordine di Xi Jinping fa tremare il mondo: 'Elevare gli standard dell'esercito' - tanox75 : RT @tempoweb: #XiJinping fa tremare il mondo: l'ordine ai generali VIDEO #9marzo #iltempoquotidiano #cina - tempoweb : #XiJinping fa tremare il mondo: l'ordine ai generali VIDEO #9marzo #iltempoquotidiano #cina - smilypapiking : RT @LennyBusker3: One man, two cups: Is President Xi’s double tea a power move? Se ti è capitato di guardare la riunione annuale del Congr… -