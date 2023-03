WWE | Sarebbe finita l’avventura di Sarray in America

(Di giovedì 9 marzo 2023) Sembra ormaina della giovane wrestler giapponese. La ventiseienne era arrivata in WWE in pompa magna nel 2021, ma non era mai riuscita ad imporsi come personaggio malgrado qualche tentativo di rilanciarla. Secondo quanto riportato da Tokyo Sport e rilanciato da Fightful,sta lasciando la WWE ed è destinata a tornare a lavorare in Giappone. Un addio che avverrebbe dopo due soli anni dall’esordio diin WWE. Esordio promettente-infatti- aveva esordito nell’aprile 2021 contro Zoey Stark, annunciata come la “Guerriera del sole”. Dopo le prime vittorie, qualcosa è andato storto per la giapponese, che aveva perso a sorpresa contro Dakota Kai. Da quel momento si è assistito ad un progressivo ...

Vi ricordiamo che WWE 2K23 sarà disponibile dal 17 marzo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/... Secondo il lottatore Kurt Angle il suo stato di salute non è ottimale. Anzi: "The Immortal" rischierebbe di finire in sedia a rotelle. Paura per Hulk Hogan Icona del wrestling e in particolare della WWE.

Brian Cage potrebbe rifiutare il rinnovo con la AEW per tentare un possibile passaggio in WWE. Attualmente, “The Machine” è il ROH World Six-Man Tag Team Champion, ma il suo contratto con la All Elite ...Dopo aver visto la "morte" del titolo 24/7, l'ex detentrice della cintura, Dana Brooke, ha voluto svelare delle idee interessanti che la compagnia le ha però bocciato ...