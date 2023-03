WWE: La dirigenza dà fiducia totale a John Cena e lui non delude, entusiasmo alle stelle per il suo ritorno (Di giovedì 9 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di Raw ha fatto il suo ritorno in un programma WWE, John Cena che non solo ha regalato a tutti i fan la sua presenza allo show, ma dopo un intenso segmento con Austin Theory ha addirittura accettato la sfida di quest’ultimo per WrestleMania 39 e i due si affronteranno in un match valido per lo U.S. Championship. John è sempre una sicurezza Fra Cena e Theory abbiamo assistito ad un segmento parlato con i due che hanno eseguito i loro rispettivi promo e con John che a parole ha annichilito il suo prossimo avversario. La direzione dell’intero segmento è stato affidata direttamente a John Cena, senza bisogno di alcun producer aggiuntivo e la scelta ha pagato date le reazioni che il tutto ha generato. Anche la ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di Raw ha fatto il suoin un programma WWE,che non solo ha regalato a tutti i fan la sua presenza allo show, ma dopo un intenso segmento con Austin Theory ha addirittura accettato la sfida di quest’ultimo per WrestleMania 39 e i due si affronteranno in un match valido per lo U.S. Championship.è sempre una sicurezza Frae Theory abbiamo assistito ad un segmento parlato con i due che hanno eseguito i loro rispettivi promo e conche a parole ha annichilito il suo prossimo avversario. La direzione dell’intero segmento è stato affidata direttamente a, senza bisogno di alcun producer aggiuntivo e la scelta ha pagato date le reazioni che il tutto ha generato. Anche la ...

