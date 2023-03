WWE: In caso di vittoria a WM 39 John Cena eguaglierà Ric Flair per titoli US vinti (Di giovedì 9 marzo 2023) John Cena è una delle Superstar più decorate di sempre con all’attivo, tra gli altri, ben 16 titoli del mondo e 5 US Championship. Il leader della C-Nation lotterà a WM 39 e lo farà contro Austin Theory con in palio lo US Title. Nel corso dell’ultimo episodio di Raw, John ha accettato la sfida lanciatagli da Theory, avvertendolo però che stava commettendo un grosso errore. In caso di vittoria, Cena raggiungerà un altro traguardo nella sua incredibile carriera. Può eguagliare Ric Flair In caso di vittoria a WrestleMania 39, John Cena otterrebbe un altro record che andrebbe ad aggiungersi ai tanti che costellano la sua carriera in WWE. Sconfiggendo Austin Theory, si ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 marzo 2023)è una delle Superstar più decorate di sempre con all’attivo, tra gli altri, ben 16del mondo e 5 US Championship. Il leader della C-Nation lotterà a WM 39 e lo farà contro Austin Theory con in palio lo US Title. Nel corso dell’ultimo episodio di Raw,ha accettato la sfida lanciatagli da Theory, avvertendolo però che stava commettendo un grosso errore. Indiraggiungerà un altro traguardo nella sua incredibile carriera. Può eguagliare RicIndia WrestleMania 39,otterrebbe un altro record che andrebbe ad aggiungersi ai tanti che costellano la sua carriera in WWE. Sconfiggendo Austin Theory, si ...

