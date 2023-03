World Surf League | Fioravanti sulle onde di Peniche | in gara per sognare

... 11° Halloween Cup FRAGLIA VELA RIVA 6 - 9 aprile: 41° Lake Garda Meeting Optimist 4"7 maggio: Europa Cup Ilca 24"28 maggio: GC32 Riva Cup 1 - 4 giugno: J70 CorinthianCup CIRCOLO...... 'Make or Break', la serie che porta gli spettatori dietro le quinte dellaLeague; "La lotta per il calcio - Il caso Super League" , che documenta la battaglia dall'alta posta in gioco per ...Wellness Reimagined as a Harmonious Extension of the NaturalKAUAI, Hawaii, March 2, 2023 /PRNewswire/ - - 1 Hotels, the mission - driven luxury lifestyle ... kayak, soak up the sun andoff a ...

Surf: Fioravanti in Portogallo per la terza tappa della Wsl Agenzia ANSA

The Maui News Jackson Bunch earned a pair of big titles Wednesday. The Paia surfer enjoyed a stellar finals day at the Air Tahiti Rangiroa Pro, winning the World Surf League Qualifying Series 1,000 ...Together since they were nippers, the women of the Piha Piranhas are eating up their surf boat rivals on both sides of the Tasman, after almost giving up. They proudly represent their ...