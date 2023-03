World Kidney Day | The COVID-19 Pandemic Catalyzes Need for Adequate Care for People Living With Kidney Disease

(Di giovedì 9 marzo 2023)Day 2023: Preparing for the unexpected, supporting the vulnerable. BRUSSELS, March 8, 2023 /PRNewswire/More than 850 millionwide areand are particularly affected by disastrous events as their ability to access appropriate, complex and multi-faceted in nature, may be hindered. On March 9, 2023, theDay call to action is "Health for All: Preparing for the unexpected, supporting the vulnerable!" This call to action is for the whole of society, including policymakers, healthservices, governments, industry, as well as ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefaniaDiL : RT @CNTrapianti: Oggi è il World Kidney Day! L'obiettivo principale della giornata mondiale del rene è 'salute renale per tutti e ovunque'.… -

Il secondo giovedì del mese di marzo è celebrato in tutto il mondo ilDay (giornata mondiale del rene) per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e sulla necessità di incrementare le misure e le strategie di ...' Salute dei reni per tutti ' è il claim delDay (WKD) che quest'anno ha come tema il sostegno alle persone fragili , inclusi i pazienti con malattie croniche renali colpiti dal sisma in ...REGGIO EMILIA - Ogni anno, il secondo giovedì di marzo, si celebra la Giornata Mondiale del Rene (Day) per sensibilizzare alla prevenzione delle malattie renali. In Italia, dal 2004, l'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Italiana del Rene (Fir) Onlus, in collaborazione con la ...

9 marzo 2023 Giornata Mondiale del Rene World Kidney Day Regione Lazio

KwaZulu-Natal vascular surgeon Dr Vinesh Padayachy shares insight into the silent war against kidney disease, which kills 1 million people per year globally.On the occasion of World Kidney Day, Here are some expert-recommended tips to keep your kidneys healthy in summer.