World Cup di Pallanuoto | il Settebello vince sul Giappone

(Di giovedì 9 marzo 2023) Una vittoria per Gianni. A poche ore dalla terribile notizia per la perdita dell’amico della Nazionale e dellaazzurra, ilvicecampione iridato batte il13-7 nella prima giornata della fase europea dellaCup, il nuovo torneo mondiale che sostituisce laLeague peraltro vinta nell’ultima edizione di Strasburgo. Da Spalato a Zagabria. Quattrocento chilometri di distanza e circa sei mesi dopo l’infausto finale dell’Europeo chiuso al quarto posto, si riparte contro i nipponici che ospiteranno il prossimo mondiale in casa a Fukuoka da metà luglio. Italia sempre in vantaggio anche di sette reti (10-3). Poi l’inevitabile calo con il tris della star Inaba attaccante che gioca in Italia con laTrieste. Tre reti anche per Bruni, Marziali e ...

Il Torneo Aphroditesarà un antipasto dellagreca che, la prossima settimana, inaugurerà il circuito di2023. Sarà l'occasione per ammirare l'esordio assoluto della squadretta ...Esordio vincente ieri pomeriggio per il Settebello nella. A Zagabria in terra croata, gli azzurri hanno liquidato il Giappone battendolo per 13 - 7. Match in cui Campagna ha fatto giocare anche i due campani Renzuto e Dolce con quest'ultimo capace ...

Pallanuoto, World Cup: Settebello vincente con tre reti di Dolce Ottopagine

