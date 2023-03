World Baseball Classic 2023 | Mike Piazza | “Non ci siamo scoraggiati”; Matt Harvey | “Sono qui per mio nonno”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo il 6-3 con cui la nazionale italiana diha battuto Cuba nella prima giornata del, in una partita risolta agli extra-inning, e che ha già tutti i crismi dell’epica, è tempo delle analisi., ITALIA MITICA! Battuta Cuba all’extra inning 6-3: leggendaria vittoria all’esordio del! Il manager, in conferenza stampa, si è così espresso sulla gara: “Congratulazioni a tutta la squadra: abbiamo avuto difficoltà e momenti di frustrazione, ma non cimaie abbiamo combattuto fino alla fine”. A fargli eco ci ha pensato poi il lanciatore partente di giornata, quelche sul monte si è ...

Italia da sogno. Nella World Classic di baseball gli azzurri battono Cuba 6-3 e decidono con un decimo inning perfetto una partita equilibrata che si era sbloccata solo al sesto. Per l’Italia si tratt ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57 11 valide per gli azzurri, 8 quelle di Cuba. Sul line-up ci si può lavorare: benissimo Pasquantino, Mastrobuoni, Frelick, Valente, Dominic Fletcher e Lo ...