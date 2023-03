World Baseball Classic 2023 | Italia | con Taipei per continuare sull’onda cubana

(Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo appuntamento, a ventiquattr’ore di distanza dal primo, per l’al. Gli azzurri allenati da Mike Piazza (e non solo), dopo la splendida vittoria su Cuba per 6-3 che ha messo nei guai (molto) seri i caraibici, si apprestano ad affrontare i padroni di casa di Cina, nome sportivo di Taiwan. Nella sostanza, si tratta del confronto che può dare alla selezione tricolore una spinta importantissima, dal momento che un secondo successo sarebbe un pass importante verso una concreta speranza di arrivare ai quarti di finale. E va detto anche che il fronte europeo sembra davvero in palla: i due successi olandesi e quello azzurro stanno dimostrando come si siano creati in entrambi i casi dei bei gruppi., dal canto suo, non ha ...

Gli azzurri di Mike Piazza stendono i caraibici con un decimo inning perfetto. Domani c'è ...È speciale giocare per lui e questa possibilità di giocare per le nostre origini e la nostra famiglia vale per tutti noi" TUTTI GLI ORARI DELLE PARTITE DELCLASSIC LA PAGINA DEDICATA ...La sorpresa che non t'aspetti. A Taichung (Taiwan) inizio super delClassic per gli azzurri di Mike Piazza che hanno battuto 6 - 3 Cuba agli extra inning al Taichung Stadium. Si tratta di un vero e proprio evento, visto che è appena la terza vittoria ...

Secondo appuntamento, a ventiquattr’ore di distanza dal primo, per l’Italia al World Baseball Classic 2023. Gli azzurri allenati da Mike Piazza (e non solo), dopo la splendida vittoria su Cuba per 6-3 ...Per Cuba il partente è Roenis Elias , esperto lanciatore con tappe in MLB (2014-19, 2022 con i Mariners). Elias lavora rapido concedendo solo una base a Pasquantino. La controparte, Matt Harvey , al d ...