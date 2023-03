World Baseball Classic 2023: il Giappone comincia con una vittoria. Cina stesa 1-8 (Di giovedì 9 marzo 2023) Parte con una vittoria il cammino del Giappone al World Baseball Classic 2023. La squadra del Sol Levante, una delle grandi favorite per la vittoria finale, ha sconfitto tra le mura amiche del Tokyo Dome la Cina con il risultato di 1-8, agguantando l’Australia al comando della classifica del raggruppamento B, apertosi proprio quest’oggi. Una partita solida quella dei nipponici, sbloccata già nel primo inning, complice una base su ball di Munetaka Murakami che manda a segno Lars Nootbaar. I padroni di casa aumentano poi di due unità il proprio parziale nella quarta ripresa grazie a un doppio sulla sinistra di Shohei Othani che concede a Lars Nootbar e Densuke Kondoh di portare i proprio compagni sullo 0-3. La timida risposta cinese si registra invece ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Parte con unail cammino delal. La squadra del Sol Levante, una delle grandi favorite per lafinale, ha sconfitto tra le mura amiche del Tokyo Dome lacon il risultato di 1-8, agguantando l’Australia al comando della classifica del raggruppamento B, apertosi proprio quest’oggi. Una partita solida quella dei nipponici, sbloccata già nel primo inning, complice una base su ball di Munetaka Murakami che manda a segno Lars Nootbaar. I padroni di casa aumentano poi di due unità il proprio parziale nella quarta ripresa grazie a un doppio sulla sinistra di Shohei Othani che concede a Lars Nootbar e Densuke Kondoh di portare i proprio compagni sullo 0-3. La timida risposta cinese si registra invece ...

