Women Talking | la parola è rivoluzione nel film di Sarah Polley

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dateci la! Urla ildi. Come già dimostrato nel recente “Saint Omer” di Alice Diop, ladelle donne si sta facendo largo nel panorama cinematografico contemporaneo. Il tribunale dal cui pulpito Laurence Coly intavola il suo monologo struggente è nelmilitante “” un fienile, dove otto donne adulte si riuniscono per parlare e pensare. Hanno due giorni di tempo per decidere cosa fare delle loro vite. È il 2010 anche se non c’è traccia di modernità, eccetto brevi incursioni. Siamo in una comunità Mennonita in Canada, dove alle donne è negata un’educazione scolastica e gli uomini perpetrano su di loro violenze dopo averle narcotizzante con un sedativo per animali. L’autrice, al suo quarto lungometraggio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alone73x1 : desiderato così a lungo, studiando questi argomenti e dimostrando agli uomini quale torto ci hanno fatto nel priv… - Screenweek : #WomenTalking Sostenuto da interpretazioni poderose, Women Talking è un compendio di riflessioni post-MeToo che pri… - sebjoltaire : buongiorNO non è possibile che nessun cinema della mia zona abbia in programmazione women talking - TMtk2001 : Appena visto “Women Talking - Il diritto di scegliere” un film davvero bellissimo andate a vederlo! - AALFONSI : ?? 8 Marzo: 'Women Talking - Il diritto di scegliere' @Cinemonitor -

E c'è anche Toronto, con. Dove vedere tutti i film candidati agli Oscar 2023 E poi c'è lui, Everything Everywhere All At Once , il potenziale asso pigliatutto. Quest'anno non c'è uno ......Spettacolo teatrale in collaborazione con Associazione Maschi che si Immischiano promosso da Solares Fondazione delle Arti MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 21.00 THE SPACE CINEMA PARMA CAMPUS...Esce oggi nelle sale italiane(nella foto di apertura), film di Sarah Polley con Rooney Mara e Claire Foy che si basa sul romanzo Donne che parlano di Miriam Toews. Un titolo emblematico che, però, è in netto ...

Women Talking - Il diritto di scegliere: la recensione del film di Sarah Polley The Hot Corn Italy

Il tanto atteso e già acclamato Scream VI sbarca nei cinema italiani giovedì 9 marzo, distribuito da Eagle Pictures. Tornano i giovani protagonisti del capitolo precedente, guidati, ancora una volta, ...Women Talking è il primo perfetto da vedere 8 marzo: duro, drammatico, ma capace di trovare la speranza proprio nella forza delle sue protagoniste. La ...