West Ham e Nizza ipotecano i quarti. Pari tra Anderlecht e Villarreal (Di giovedì 9 marzo 2023) Una vittoria in trasferta per West Ham e Nizza, un pareggio in Belgio per il Villarreal: nelle sfide delle 18.45, le big della Conference League non tradiscono le aspettative. Gli Hammers, trascinati ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Una vittoria in trasferta perHam e, un pareggio in Belgio per il: nelle sfide delle 18.45, le big della Conference League non tradiscono le aspettative. Gli Hammers, trascinati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : West Ham e Nizza ipotecano i quarti. Pari tra Anderlecht e Villarreal: West Ham e Nizza ipotecano i quarti. Pari tr… - sportli26181512 : Conference League, risultati e gol andata ottavi: bene il West Ham, pari Villarreal: Il West Ham vincendo 2-0 sul c… - 94Luca994 : @NandoPiscopo1 @AnStorti @DanielsH796 Ma anche in Italia tipo Lazio Atalanta ecc ma non credo che loro o il Valenci… - sabrijouini83 : AEK Larnaca ?? West Ham 0-2 Anderlecht ?? Villarreal 1-1 Sheriff ?? Nizza 0-1 ? Il West Ham archivia la qualificazione… - Luxgraph : Conference League: Antonio lancia il West Ham, pari per il Villarreal -