Weems e Teodosic super: la Virtus domina a Berlino e resta in corsa per i playoff (Di giovedì 9 marzo 2023) Importante successo in chiave playoff per la Virtus Bologna nel 28° turno di Eurolega. Contro l'Alba Berlino finisce 96 - 74 grazie ai 21 punti e 6 assist di Teodosic e ai 22 di Weems. Assenze — Alla ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Importante successo in chiaveper laBologna nel 28° turno di Eurolega. Contro l'Albafinisce 96 - 74 grazie ai 21 punti e 6 assist die ai 22 di. Assenze — Alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioJj : RT @VirtusSegafredo: VITTORIA ???? La Segafredo domina alla Mercedes-Benz Arena e torna alla vittoria in Eurolega con una grande prova cora… - supportersmagaz : La @VirtusSegafredo domina alla Mercedes-Benz Arena e torna alla vittoria 74-96 in @EuroLeague con una grande prova… - BasketMagazine : New post: BM da EuroLeague/ Le pagelle: Teodosic illumina la Virtus, Weems finalizza, bene Jaiteh e Lundberg. Per l… - BarForzaBologna : Basket Eurolega Nonostante tutte le sfortune possibili e immaginabili la Virtus continua a battersi con orgoglio L… - IlCanturino_24 : Bella vittoria della Virtus a Berlino. Teodosic domina ancora, Weems non è da meno. L'Alba davvero poca roba, e se… -