(Di giovedì 9 marzo 2023) La 1000 Miglia diè la gara d'apertura di una nuova era per l'Endurance, con le Hypercar LMH schierate in gara accanto alle LMDh . Prototipi differenti per soluzioni tecniche, con le ...

Rispetto all'esordio di Sebring, le successive tre gare delavranno variazioni ulteriori sui valori del BoP per quanto riguarda il peso (alla Ferrari sarà concesso di ridurre di 17 kg la massa ...Quindi un modello, la Tipo 6 LMH Competizione,Over the Top , studiato per confrontarsi ... VEDI ANCHE, il calendario ufficiale della stagione 2023: le gare del Mondiale sono 7 Ogier come ...Pescarolo Sport ha già confermato l'esistenza di un accordo per gestire nel2024 la 9X8 Avendo giàla volontà di prendere parte alnella classe regina della serie, Pescarolo Sport ha ...

WEC, definito il BoP per Sebring e le gare che porteranno a Le Mans Autosprint.it

Gabriele Dri | In occasione del weekend della Daytona 500 è stata presentata ufficialmente al pubblico la Chevrolet Camaro che il prossimo giugno parteciperà ...Il 17 marzo scatta la stagione del Mondiale, con tanti protagonisti e attese in pista in Florida in un weekend da non perdere. Ecco tutti i nomi dei protagonisti e gli orari italiani dell'evento.