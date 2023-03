Walter Veltroni pubblica un libro? E sui quotidiani che roba è l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un tempo le “terze pagine” dei giornali erano qualcosa di serio ed erano un po' come la vetrina di lusso dei negozi. In cultura scrivevano infatti solo le firme di “chiara fama”, scrittori e saggisti che si erano conquistati onori e gloria per i capolavori che avevanoto. E si erano accreditati, con essi, nei circoli letterari più prestigiosi e nelle accademie prima ancora che sulla carta stampata. Tutto recensioni, interventi, inchieste - rispondeva a criteri di ricercata (per quanto mai raggiungibile) “oggettività”. Come dimenticare gli elzeviri e gli articoli di Matilde Serao, Croce, Gentile, Prezzolini, Papini, Alvaro, di premi Nobel come Pirandello e Grazia Deledda, oppure (forse ultimo esempio di grande giornalismo culturale) gli “scritti corsari” di Pasolini? Oggi, dopo annidi “egemonia culturale” di sinistra, chi, venendo da un altro mondo, aprisse le ...