Walter Biot | la procura militare ha chiesto l’ergastolo Chi è il capitano di fregata accusato di spionaggio

La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina,, accusato di spionaggio per avere ceduto, nel marzo 2021, documenti classificati ad un funzionario dell'Ambasciata russa in Italia in cambio di denaro. Nel corso della requisitoria il pm ...... la procura militare ha chiesto oggi al tribunale marziale, l'ergastolo per il capitano di fregatadetenuto per spionaggio nei confronti della Russia dal 30 marzo 2021. "Fu infedele e ...Condannarealla pena dell' ergastolo . Questa la richiesta della Procura militare nel processo che vede imputato il capitano di fregata, arrestato dai carabinieri del Ros nel marzo 2021 con l'accusa ...

Walter Biot, il militare accusato di spionaggio per conto della Russia, il pm: «Fu infedele e astuto, condannatelo all'ergastolo» Corriere Roma

Rischia l'ergastolo Walter Biot, l'ufficiale della Marina Militare italiana accusato di spionaggio per aver ceduto in cambio di denaro documenti classificati a un ...