Walter Biot condannato a 30 anni dal Tribunale militare: cedette documenti sensibili a un funzionario russo (Di giovedì 9 marzo 2023) L'ufficiale di Marina Walter Biot arrestato due anni fa in un parcheggio alla periferia Sud di Roma mentre cedeva documenti top secret a un agente russo è stato condannato a 30 anni di reclusione dal Tribunale militare della Capitale: in cambio di 5mila euro vendette informazioni sensibili a funzionari del Cremlino. Per lui la procura militare aveva chiesto oggi l'ergastolo, i giudici hanno deciso per una pena più lieve. "Biot ha fatto commercio di atti segreti ed è stato colto in flagranza" ha sottolineato il sostituto procuratore militare nel corso della requisitoria. La procura militare, guidata da Antonio Sabino, ha contestato all'ufficiale di Marina le accuse di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio.

Spionaggio per conto della Russia, Walter Biot condannato a 30 anni È stato condannato a 30 anni di reclusione il capitano di fregata Walter Biot, imputato con le accuse di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio. Biot era attenzionato da tempo e i carabinieri, che hanno condotto le indagini coordinati dalla procura di Roma. A incastrare l'ufficiale, alcuni video che lo riprendono mentre fotografa i documenti riservati.