Von der Leyen a Zelensky, 'attacchi russi crimini guerra' (Di giovedì 9 marzo 2023) "Oggi ho parlato con Zelensky in seguito agli attacchi missilistici indiscriminati sull'Ucraina la scorsa notte. L'attacco deliberato della russia contro i civili e la rete energetica è un crimine di ...

