Volkswagen | seguiamo piano in Europa | ma aspettiamo Green Deal

(Di giovedì 9 marzo 2023) "Continuiamo a cercare luoghi adatti per le nostre prossime fabbriche di celle inorientale e in Nord America. Finora non è stata presa alcuna decisione in merito". Lo ha comunicato ad ANSA un ...

Finora non è stata presa alcuna decisione in merito". Lo ha comunicato ad ANSA un portavoce di Volkswagen. "In linea di principio, ci atteniamo al nostro piano di costruire fabbriche di celle per ..."Continuiamo a cercare luoghi adatti per le nostre prossime fabbriche di celle in Europa orientale e in Nord America. Finora non è stata presa alcuna decisione in merito". Lo ha comunicato ad ANSA un ...