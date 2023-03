Voli Italia Usa, Delta aumenta le rotte per la stagione estiva (Di giovedì 9 marzo 2023) Le ultime novità sui Voli Italia Usa, la compagnia Delta aumenta le rotte per la stagione estiva. Tutte le informazioni utili da conoscere. Per la prossima estate è atteso un vero e proprio boom di turisti stranieri in Italia, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti. Pertanto, le compagnie aeree come Delta si sono organizzate per aumentare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 9 marzo 2023) Le ultime novità suiUsa, la compagnialeper la. Tutte le informazioni utili da conoscere. Per la prossima estate è atteso un vero e proprio boom di turisti stranieri in, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti. Pertanto, le compagnie aeree comesi sono organizzate perre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

