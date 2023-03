“Volevo ammazzare l’altro fratello ma non era a casa" Coniugi uccisi a Brindisi, rivelazioni choc di Cosimo Calò (Di giovedì 9 marzo 2023) “Volevo ammazzare l’altro fratello Carmelo ma non era a casa": è questa una delle rivelazioni scioccanti che emerge dalla confessione di Cosimo Calò, l’84enne fratello della vittima, presunto responsabile del duplice omicidio... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 marzo 2023) “Carmelo ma non era a": è questa una dellescioccanti che emerge dalla confessione di, l’84ennedella vittima, presunto responsabile del duplice omicidio... Segui su affaritaliani.it

omarsivori : "Volevo ammazzare l'altro fratello ma non era a casa'Coniugi uccisi a Brindisi, rivelazioni choc di Cosimo Calò