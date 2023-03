Vlahovic e Kean faticano a segnare | un centrocampista pronto a cambiare ruolo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il momento negativo dipotrebbe portare Allegri ad un clamoroso cambio nell’attacco bianconero. Ecco di cosa si tratta. Ad inizio stagione si pensava che la Juventus potesse competere per tutte le competizioni grazie anche ad un reparto offensivo con tre centravanti di primo livello comee Milik. Le cose non sono andate come previsto: in campionato, indipendentemente dalla penalizzazione, i bianconeri hanno faticato a trovare la giusta continuità e hanno dovuto alzare bandiera bianca nel testa a testa con il Napoli. Diversi i problemi della Juventus e, tra questi, troviamo proprio l’aspetto realizzativo legato ai centravanti; da questo punto di vista ha sicuramente inciso l’infortunio di Milik che vuole tornare a disposizione di Allegri il prima possibile. Ansafoto/LaPressePrendiamo, come ...