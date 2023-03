Vittima di stalking denuncia il compagno | “Non parliamo di mostri”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 9 marzo 2023) Invisibile, inascoltata, intrappolata. È così che si sentono molte donne quando subiscono molestie e violenze di ogni tipo: fisiche, psicologiche, domestiche, sessuali. Conoscere il fenomeno è il punto di partenza per estirparlo.re una violenza subita e chiedere aiuto non è però un atto semplice nè scontato. Richiede molto coraggio, ma un percorso di uscita da questa situazione è possibile, reale, concreta. Per aiutare altre donne a non scoraggiarsi, unadi– che chiameremo Irene, nome di fantasia per tutelarne la privacy – ha deciso di raccontare la sua storia di dolore e rinascita. Irene si è rivolta agli sportelli antiviolenza Chiama chiAma di MondoDonna Onlus, associazione bolognese che dal 2013 supporta le donne vittime di violenza in tutto il territorio metropolitano. Il fatto di avere chiesto aiuto ha ...