Viterbo | vergognosa scritta contro Elly Schlein La solidarietà di Meloni | «Un atto indegno»

(Di giovedì 9 marzo 2023) Una grave intimidazione a sfondo antisemita è stata rivolta aattraverso unacomparsa su un muro di. Il testo, tracciato con una bomboletta nera su un muro di via delle Fortezze, che attraversa la parte antica della città, recitava «la tua faccia è già un macabro destino» ed era firmato con una svastica. L’amministrazione comunale, non appena ricevuto la segnalazione dalla Digos, ha immediatamente provveduto a farla rimuovere e il sindaco Chiara Frontini ha parlato di «gesto vergognoso», augurandosi una rapida individuazione dei responsabili. L’episodio è stato denunciato dal Pd locale e ha suscitatobipartisan nei confronti della segretaria Pd. Fra le prime reazioni anche quella del presidente del Consiglio, Giorgia ...

lauraboldrini : Solidarietà a @ellyesse per la vergognosa scritta accompagnata da una svastica apparsa su un muro a #Viterbo. La…
Antonio_Tajani: Solidarietà ad Elly Schlein per la vergognosa scritta con una svastica apparsa su un muro di Viterbo. Mi auguro che i r…

Immediata la condanna del mondo politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Atto vergognoso e indegno" ...A Viterbo su n muro è apparsa una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. "Schlein la tua faccia è già un macabro destino", è stato scritto sopra una svastica ...