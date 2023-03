Viterbo, svastica e scritta contro Elly Schlein: “La tua faccia è già un macabro destino” (Di giovedì 9 marzo 2023) Viterbo – Una scritta contro Elly Schlein, accompagnata dal disegno di una svastica, è comparsa a Viterbo. La scritta, sul muro alle Fortezze, è stata rimossa, come fa sapere in una nota la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini: “La scritta apparsa sul muro alle Fortezze contro la parlamentare e segretaria nazionale del Partito Democratico Schlein è stata rimossa già dal pomeriggio di ieri, non appena segnalata dalla Digos”. “Un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, indipendentemente dal destinatario del messaggio – conclude – Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano presto individuare l’autore di tale indegno gesto”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023)– Una, accompagnata dal disegno di una, è comparsa a. La, sul muro alle Fortezze, è stata rimossa, come fa sapere in una nota la sindaca di, Chiara Frontini: “Laapparsa sul muro alle Fortezzela parlamentare e segretaria nazionale del Partito Democraticoè stata rimossa già dal pomeriggio di ieri, non appena segnalata dalla Digos”. “Un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, indipendentemente dal destinatario del messaggio – conclude – Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano presto individuare l’autore di tale indegno gesto”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni esprime solidarietà alla segretaria del Pd, Elly Schlein, vittima di un atto vergognos… - lauraboldrini : Solidarietà a @ellyesse per la vergognosa scritta accompagnata da una svastica apparsa su un muro a #Viterbo. La… - repubblica : Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' [di Alessio Campana] - mellamonicolas : ???????? Solidarietà a @ellyesse per l'orribile e indegno messaggio con una svastica apparso su un muro, a Viterbo. Con… - MezzoZero : RT @Anpinazionale: Piena solidarietà ad #EllySchlein per la svastica con una scritta minacciosa comparse su un muro di Viterbo.Siano immedi… -

Svastiche e scritte contro Elly Schlein ... capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna: 'La scritta minacciosa contro Elly Schlein apparsa su un muro di Viterbo con tanto di svastica esige ...' Comunità ebraica, minacce a Schlein inaccettabili "Esprimo la mia solidarietà alla Segretaria del Partito Democratico per le scritte antisemite apparse su un muro di Viterbo insieme a una svastica. Minacce inaccettabili a cui bisogna reagire con fermezza. Non lasciamoci intimidire dall'odio e dalla violenza". Così in un tweet Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica. Rotelli (FdI): "Solidarietà ad Elly Schlein per le scritte comparse oggi a Viterbo" 'Tutta la mia solidarietà al segretario del Partito Democratico Elly Schlein, vittima di un gesto inaccettabile e vile a Viterbo. La squallida offesa impressa su di un muro, insieme a una svastica, è qualcosa di riprovevole e vergognoso che deploro fortemente'. Così comunica Mauro Rotelli , Presidente della Commissione.