Visitare il Monte Bianco in modo green con l’app di Engineering

Scoprire la montagna in modo green: se ne parla tanto, ma adesso c'è un'app che consente di organizzare viaggi ecosostenibili sulla montagna più alta e rappresentativa d'Europa, il Monte Bianco. La soluzione si chiama EcoMoB, è realizzata da Engineering, e permette di Visitare in maniera consapevole l'Espace Mont Blanc, un territorio di montagna transfrontaliero distribuito tra Italia, Francia e Svizzera, fortemente diversificato perché costituito da centri abitati, importanti siti turistici e culturali, e splendide aree naturali da tutelare. La app EcoMoB non solo permette all'utente di pianificare con semplicità il viaggio, ma suggerisce anche itinerari multimodali (ovvero costituiti da più di un mezzo o servizio) con l'indicazione di quelli da preferire per contenere l'impatto

